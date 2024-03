SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator John Cena apareceu pelado no palco do Oscar para anunciar o vencedor de melhor figurino, 50 anos depois do ativista LGBTQIA+ Robert Opel invadir a cerimônia nu.

Cena fez uma piada de como "figurinos são muito importantes" antes de anunciar "Pobres Criaturas", de Yorgos Lanthimos, como vencedor da categoria.

Em 1974, o ator britânico David Niven, que apresentava a 46ª cerimônia do Oscar, estava pronto para chamar Elizabeth Taylor ao palco para revelar qual seria o melhor filme daquele ano. Mas seu discurso foi interrompido por um homem pelado correndo pelo palco.

Niven falava sobre o caos no mundo e como o cinema era um escape da insanidade quando o ativista bissexual Robert Opel passou nu atrás do apresentador fazendo o símbolo de paz e amor com a mão.

Na época, Opel era fotógrafo da revista LGBTQ The Advocate, e mais tarde ele abriria a primeira galeria homoerótica em San Francisco. A plateia que assistia a mais importante cerimônia para a indústria cinematográfica, no Pavilhão Dorothy Chandler, em Los Angeles, caiu na gargalhada.