SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após publicar uma foto que foi manipulada, Kate Middleton pediu desculpas publicamente. A mea-culpa foi registrada pelo X (antigo Twitter), e pela imprensa internacional como o Mirror.

"Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Queria expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos ontem causou. Espero que todos que comemoram tenham tido um feliz Dia das Mães", escreveu.

Após a publicação da imagem, muitas agências de notícia tiraram a foto do ar após analisarem e verificarem que haveria indícios de manipulação. Com isso, o Palácio de Kensington começou a sofrer pressão para resolver a controvérsia.

ENTENDA

Uma foto de Kate ao lado dos três filhos foi publicada, na manhã deste domingo (10), no perfil oficial do Instagram do Palácio de Kensington, residência do príncipe e da princesa de Gales acabou sendo comemorado pelos fãs da família.

A imagem em homenagem ao Dia das Mães, no Reino Unido, seria a primeira oficial de Kate após uma cirurgia no abdômen em janeiro e, em meio às especulações sobre o seu estado de saúde, cercado ainda de muitos mistérios. A legenda diz: "Obrigada por seus bons votos e apoio contínuo nos últimos dois meses. Desejo a todos um feliz Dia das Mães". A autoria é indicada da seguinte forma: "Príncipe de Gales, 2024", uma referência a William.

Horas mais tarde, as agências de notícias internacionais como Reuters, Associated Press e France Presse excluíram a imagem de seu catálogo. Elas alegam uma suspeita de manipulação no material divulgado pelo Palácio de Kensington. A foto mostra Kate sentada, rodeada pela princesa Charlotte, pelo príncipe Louis e pelo príncipe George, este último envolvendo-a nos braços.