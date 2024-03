JUIZ DE FORA, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Durante a transmissão do Oscar 2024, o cachorro Messi, do filme "Anatomia de uma Queda" chamou atenção dos fãs.

Durante a transmissão do Oscar, o border collie Messi, do filme "Anatomia de uma Queda" chamou atenção e se tornou uma das estrelas da noite.

Ao longo da transmissão, o pet apareceu batendo palmas e interagindo com as premiações que eram anunciadas.

No entanto, tudo não passou de gravações. Messi chegou cedo ao local da premiação do Oscar e foi filmado fazendo as reações que encantaram o mundo.

A gravação foi uma ideia da produção do Oscar, que tinha receio de que o cachorro pudesse ficar estressado, com a quantidade de luz e som da premiação. A atitude parece que foi acertada.