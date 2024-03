ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Nova atração matinal do SBT comandada por Regina Volpato, Michelle Barros e Paulo Mathias, o Chega Mais estreou com audiência morna pelo Brasil nesta segunda-feira (11) e não conseguiu superar Globo e Record.

Segundo dados prévios obtidos pela reportagem, a atração dedicada ao público feminino marcou 2,6 pontos de audiência na Grande São Paulo, o principal mercado de televisão do Brasil. A Globo marcou 8,8 pontos e a Record ficou com 4,5 pontos. A Band obteve 1,6 ponto. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores.

No confronto contra o Hoje em Dia, da Record, considerado o principal concorrente do Chega Mais, o feminino do SBT foi segundo lugar apenas em uma capital: Manaus (AM), onde marcou 2,4 pontos contra 1,8 da Record. A Globo liderou com 7,6 pontos.

A revista eletrônica da Record venceu o SBT no Rio de Janeiro (4,0 x 1,5), Belo Horizonte (4,1 x 1,0), Porto Alegre (2,0 x 0,5), Salvador (5,2 x 2,0), Recife (3,3 x 1,9), Curitiba (2,4 x 2,2), Brasília (3,6 x 0,7), Goiânia (4,7 x 2,8), Belém (2,7 x 1,1) e Vitória (5,3 x 1,4).

No PNT (Painel Nacional de Televisão), que é a soma das 15 principais metrópoles do Brasil que tem audiência de TV medida pelo Ibope, o Hoje em Dia venceu o Chega Mais por 3,6 pontos a 1,8 do SBT. A Globo conseguiu 8,1 pontos. Cada ponto no PNT equivale a 658 mil pessoas.

Uma boa notícia para o Chega Mais vem da parte financeira. O programa estreou com patrocínio da marca de chocolates Cacau Show, que não é um anunciante muito presente na TV aberta. A expectativa é que o êxito comercial aumente nas próximas semanas.