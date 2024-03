SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com estreia prevista para o segundo semestre, a próxima novela do SBT ganhou o nome de "A Caverna Encantada". A obra da autora Iris Abravanel entra no lugar de "A Infância de Romeu e Julieta". A equipe e o novo elenco se reuniram na emissora nesta segunda-feira (11).

A trama conta a história de Anna, filha de Paulo, um médico missionário. Os dois vivem juntos no norte de Minas Gerais. Paulo recebe um chamado para uma missão perigosa e, infelizmente, Anna não poderá acompanhá-lo. O pai deixa a filha num colégio interno no interior de São Paulo, onde a menina vai conviver com crianças bem diferentes. Paulo garante voltar no dia do aniversário da filha, mas misteriosamente, não retorna.

A atriz Rosi Campos, que deixou a Globo em 2022, após 17 anos, integra o elenco adulto. "'A Caverna Encantada' segue uma fórmula que as crianças amam: aventura, travessura e diversão dentro de um misterioso colégio interno, diz o diretor Ricardo Mantoanelli.

CONHEÇA O ELENCO

**Elenco Infantil**

Mel Summers;

Wallentina Bomfim;

Sofia Fornazari;

Manu Bistene;

Juju Teófilo;

Mari Yumi;

Juju Penido;

Bernardo Schroeder;

Diego Laumar;

Lucca Almeida;

Bernardo Prado;

Gabriel Avellar;

Theo Radicchi;

Victor Lima;

Guilherme Tavares.

**Elenco Adulto**

Miguel Coelho

Isabela Souza;

Andrey Lopes;

Thay Bergamim;

Giu Nassa;

Pamella Machado;

Clarice Niskier;

Phil Miler;

Arthur Kohl;

Ariane Souza;

Henrique Sganzerla;

Rosi Campos;

Magali Biff;

Theo Werneck;

Luiza Tomé.