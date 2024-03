RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dani Salles é uma brasileira que participa do reality rural "Era uma vez na Quinta", da emissora portuguesa SIC. Influenciadora digital que mora em Cascais, Portugal, há dois anos, ela é considerada uma das participantes mais queridas pelo público, mas nem tanto pelos colegas de confinamento. Neste final de semana, ela foi vítima de xenofobia na atração.

Durante uma dinâmica que consistia em montar uma peça de teatro com os participantes, eles ironizaram o sotaque de Dani e a escalaram para o papel de "empregada brasileira muda", já que não queriam que ela falasse na ação. "Dani não pode falar, porque vai falar com sotaque brasileiro, então colocamos ela de empregada doméstica", disse uma participante encarregada de montar o elenco da peça e todos começaram a rir da situação.

"Brasileira empregada, faço muito gosto", completa outro participante. Em seguida, o vídeo que circula nas redes mostra o momento em que os colegas de confinamento anunciam o papel à influenciadora e reforçam que ela não deve falar na peça: "Dani é a empregada doméstica, mas não fala", diz outro confinado.

Depois disso, o vídeo mostra a repercussão entre os participantes longe da brasileira. "É uma empregada doméstica muda, que delícia", comenta outro, que completa: "não gosto de ouvir a Dani falar, pareceu-me uma boa ideia para não a ouvir".

Nas redes sociais, após posicionamento do perfil da influenciadora repudiando a xenofobia, brasileiros e portugueses deixaram seus comentários. "Lamentável e inadmissível este tipo de comportamento, até quando?", questionou um internauta. "Ainda bem que não me identifico com estes preconceitos e xenofobia", defendeu uma fã portuguesa. "Um horror a @sicoficial ser conivente com xenofobia", cobrou uma brasileira.