SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anya Taylor Joy comoveu os fãs ao contar nas redes sociais nesta terça-feira (12) que cumpriu uma promessa antiga que havia feito ao pai e o levou com ela à premiação do Oscar no último domingo (10).

"Um momento sonhado. Aos 12 anos, prometi a meu pai que, se algum dia fosse convidada para o Oscar, o levaria", escreveu a atriz de "O Gambito da Rainha". Ela compartilhou uma foto em que aparece de mãos dadas com ele. "Cheia de gratidão", completou.

Anya será a protagonista de "Furiosa", novo filme da saga "Mad Max". Ela e Chris Hemsworth, parceiro de filme, anunciaram "O Menino e a Garça" como Melhor Animação do Oscar 2024.