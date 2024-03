SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo lançará um documentário ainda neste primeiro semestre sobre a queda do avião da Air France, considerada a maior tragédia da aviação brasileira. A confirmação foi feita nesta terça (12) em evento para jornalistas em São Paulo.

A produção está em fase de edição. Segundo Teresa Penna, diretora do Globoplay, o projeto é uma das grandes apostas da plataforma de streaming para nos próximos três meses.

A tragédia no voo Air France 447, que havia decoado do Rio de Janeiro com destino a Paris, aconteceu entre os dias 31 de maio e 1 de junho de 2009. Após dias de procura, os destroços do avião foram achados no Oceano Atlântico, a cerca de 4 mil metros de profundidade. Todas as 228 pessoas a bordo morreram.

O voo Air France 447 era uma rota auxiliar do Rio para Paris, e operava 3 vezes por semana, utilizando a aeronave Airbus A330, para suprir a demanda do voo principal Air France 443, rota principal operada com aeronaves Boeing 747 e Boeing 777 todos os dias da semana.

Após o acidente do voo 447, o número de voo da rota Rio-Paris da Air France foi alterado para AF445, embora a rota ainda fosse operada por aeronaves A330. Desde março de 2016, a rota AF445 não é mais operada pela Air France, deixando apenas o voo AF443 entre Rio e Paris.

No ano passado, a Air France e a fabricante de aviões Airbus foram absolvidas da acusação de homicídio culposo após a queda do voo Air France AF447, que ia do Rio de Janeiro a Paris. O avião matou todas as 228 pessoas a bordo.