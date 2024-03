ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo lançou nesta terça-feira (12) em um evento para jornalistas convidados, a qual a reportagem esteve presente, os novos cenários do jornalismo da emissora em São Paulo. Hora 1, de Roberto Kovalick; Jornal da Globo com Renata Lo Prete; e Jornal Hoje com César Tralli.

O novo cenário conta com uma mega tela de LED transparente que ocupa quase todo o estúdio e permite, através da tecnologia, uma maior interação dos apresentadores com as notícias.

Com aproximadamente 15 metros de largura e 2,70 metros de altura, o painel curvo é uma evolução do formato atual dos noticiários e vai compor o ambiente onde elementos virtuais poderão extrapolar a tela e aparecer em qualquer lugar do cenário.

A Globo diz que o objetivo dos investimentos é fazer a tecnologia ser usada "a serviço da comunicação". Gradativamente, o público começará a perceber essas mudanças de maneira orgânica. A Inteligência Artificial, por exemplo, será usada na identificação do ambiente do estúdio e dos âncoras, por meio de uma câmera com IA integrada.

Essa câmera será treinada para identificar ações pré-programadas de comando dos apresentadores para inserção de elementos de Realidade Aumentada no cenário. Desta forma, ao detectar tais ações nos movimentos dos âncoras, a câmera irá acionar os elementos de RA de forma automática e sincronizada, levando essa experiência ao público.

"A proposta da criação de um ambiente interativo, junto à Realidade Aumentada, é uma forma de trazer uma nova narrativa ao jornalismo, mais imersiva e moderna, ampliando a proximidade do público através de novos elementos que se conectam com a história", explica Fernando Alonso, diretor do departamento de Pós-Produção & Design da Globo.

Os apresentadores ficaram empolgados com a novidade. "Já nos pilotos, começamos a ter muitas ideias para o 'Hora 1' diante das inúmeras possibilidades que esse novo cenário e essa nova tecnologia nos fornecem. O limite é o limite da nossa imaginação. Não vamos conseguir colocar tudo na estreia, mas vamos implementando ao longo do tempo", diz Kovalick.

"Eu sempre procuro me comunicar de uma maneira conversada, buscando a linguagem falada, o mais próximo possível de uma conversa, de um bate papo. Quero muito aproveitar o novo telão ultra tecnológico para aprimorar este objetivo", comenta Tralli.

"O endereço é o mesmo, mas a casa mudou completamente. A reforma ampliou o espaço do estúdio e as possibilidades de movimento e interação dentro dele. Ficou muito bonito, é verdade, mas o essencial é que está tudo a serviço de informar melhor, de maneira mais clara e ao mesmo tempo mais aprofundada", completa Lo Prete.