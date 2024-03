SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bo$$, primeira rapper mulher contratada pela Def Jam, morreu aos 54 anos. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (11) pelo rapper Bun B.

"Descanse em paz, minha irmã mais velha Lichelle Laws, conhecida como Boss. Uma das melhores MCs femininas e uma amiga querida", escreveu o artista nas redes sociais.

O anúncio de Bun provocou comoção no mundo do hip-hop. Rappers como Jermaine Dupri, Jadakiss, 9th Wonder, Ed Lover, Lloyd Banks, Slim Thug lamentaram a morte da cantora.

DJ Premier, um dos principais nomes do rap, também se manifestou, afirmando que Bo$$ era uma lenda talentosa e pediu que a Def Jam lançasse uma colaboração que ele tinha gravado com ela em 1993.

A artista se tornou a primeira rapper contratada pela Def Jam, que abriu as portas para alguns dos artistas pioneiros do hip-hop, de Public Enemy a LL Cool J e Beastie Boys.

Em 1993, ela lançou seu primeiro e único álbum, intitulado "Born Gangstaz". O disco, que trouxe faixas como "Deeper" e "Recipe of a Hoe", alcançou o 22ª posição nas paradas de sucessos dos Estados Unidos.

A causa da morte não foi revelada, mas Bo$$ tinha uma doença renal diagnosticada em 2011. Uma vaquinha também foi criada em seu nome depois que um derrame e uma convulsão em 2017 comprometeram sua saúde.