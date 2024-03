RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Xamã é rapper e sua estreia como ator acontece logo em uma novela do horário nobre da Globo. Intérprete de Damião em "Renascer", ele surpreende o público e até mesmo o elenco por sua desenvoltura diante das câmeras de primeira. Tanto que recebe elogios dos colegas Marcos Palmeira e Jackson Antunes.

"Ele é muito bom ator", diz Palmeira, o José Inocêncio da trama de Bruno Luperi. "Talentosíssimo", reforça Antunes, o intérprete de Deocleciano na adaptação do texto de Benedito Ruy Barbosa e que foi o Damião na versão original.

Em conversa com a reportagem, Xamã falou sobre a naturalidade com que encara as cenas de nudez, diz que é muito crítico com seu trabalho e não senta para ver a novela. Ele comenta que a participação na trama mudou sua agenda de shows e agora tem uma gama de público muito maior. "Estava na hora de sair da bolha".

GALÃ RÚSTICO

"O seu Jackson Antunes foi o primeiro galã rústico e passou esse 'título' para mim. Estou levando na boa (risos). Ele é 'old school' e tem sido incrível trabalhar, conviver com ele. Seu Jackson só me disse para fazer o Damião do meu jeito."

CENAS DE NUDEZ

"Tranquilo. A equipe foi muito cuidadosa com cada detalhe. Mas os meus primeiros clipes também tinham algumas coisas nu. O nosso corpo é como se fosse um meio de transporte para a gente dizer o que a gente quer. Os rappers norte-americanos sempre falam isso e eu não tenho problema com relação a nudez."

REPERCUSSÃO DO BUMBUM DE FORA

"Achei da hora (risos). Na verdade, a repercussão tem sido ótima nas ruas e recebo muito carinho das tiazinhas. Elas gostam pra caramba do Damião e falam: 'não mata o Zé Inocêncio' ou eu 'vi o seu bumbum, garoto!'"

ASSISTIR À NOVELA

"Não gosto muito de ver na hora. Vejo depois para analisar como estou fazendo, se gosto ou não. Sou bem detalhista e me cobro bastante. A gente quer sempre o melhor".

ESTREIA NO HORÁRIO NOBRE

"Não tinha atuado antes, mas sempre fui um cinéfilo. Sempre estudei cenas e prestava atenção na atuação, na fotografia e na luz e é um ambiente que eu amo, que eu sempre quis fazer parte."

DAMIÃO

"Ele é um personagem que fala muito com os olhares, com as expressões. O olhar pequeno, assim, mas muito visceral".

FAMÍLIA

"Lá em casa o lugar que a gente mais gosta de ver a novela é na cozinha e aí é aquela festa: 'Agora ele vai morrer' (risos)'. A minha mãe tem um fã-clube e ela pede para ficar gravando vídeos."

AGENDA DE SHOWS

"Tive que diminuir o ritmo e colocar os shows mais para os finais de semanas. Aumentou o cachê por causa da novela? Olha... Acho vou comprar um pé de cacau aí (risos). Vou comprar uma fazenda em Ilhéus. O que eu reparei é que tenho agora uma gama de público muito maior. A novela me fez alcançar outro público, mais velho. Eu já estou na música há uns oito anos, já estava na hora de sair da bolha. E quando você faz uma coisa que ama, o tempo é diferente."

TEATRO

"Quero muito fazer e estou só esperando dar um tempinho, organizar mais a minha agenda e seguir essa estrada. Quero isso para minha vida (atuar). Conciliar o rap com a atuação. The Notorious B.I.G., Tupac Shakur e o Ice Cube, por exemplo, sempre fizeram isso e eu tinha esse desejo. Tenho (risos)."