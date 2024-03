SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Yasmin Brunet, 35, foi a décima segunda eliminada do BBB 24. A decisão do público foi anunciada por Tadeu Schmidt, 49, nesta terça-feira (12). A modelo recebeu 80,76% dos votos e não resistiu ao seu segundo paredão no reality.

A empresária entrou na berlinda pela vontade da líder Beatriz, no último domingo (10). Yasmin foi a última mulher do camarote a sair da casa e a única que foi embora pela vontade do público. Vanessa Lopes desistiu e Wanessa Camargo foi expulsa por agressão.

Com a saída da sister, apenas MC Bin Laden ainda representa o elenco dos famosos escalados para esse ano.

A passagem de Brunet pelo reality foi marcada pela amizade com Wanessa. As duas se conectaram desde do primeiro dia do programa e mantiveram uma aliança até a desclassificação da cantora.

Yasmin tentou formar um grupo na semana inicial do BBB. A turma escolhida por ela, na ocasião, incluiu o motorista Davi. Mas, após somar forças com outros participantes que perseguiam o brother, a modelo transformou o baiano em um dos seus principais rivais no jogo.

Davi, inclusive, era chamado de "exterminador de camarotes" pela fluminense durante seus últimos dias como sister.