Em Juiz de Fora, a escritora Juliana James vai lançar o 14º livro infantil: “Kadu: o menino que não queria crescer”. O evento será realizado no Teatro Paschoal Carlos Magno, nesta quinta-feira (14), às 18h30, com entrada franca e livre para todos os públicos.

A obra, lançada pela Editora Paratexto, ilustradas por Giovanna Martins, conta uma história que explora os desafios e as descobertas da infância e do amadurecimento. Kadu é um garoto com um desejo muito especial: ele não quer crescer. Enquanto seus amigos estão ansiosos para abraçar as descobertas da adolescência, o menino prefere passar seus dias inventando histórias e brincadeiras. No entanto, à medida que o tempo passa, ele se depara com mudanças ao seu redor e se vê diante de um dilema: continuar sendo uma criança ou enfrentar o desafio de crescer?

Com a ajuda da sábia e enigmática Vovó Celina, Kadu embarca em uma jornada emocionante para descobrir o verdadeiro significado de crescer. Assim, percebe que o amadurecimento não significa perder a magia da infância, mas sim descobrir novas formas de vivê-la. “Ele aprende que, embora a infância seja uma fase maravilhosa, o amadurecimento traz consigo novas experiências, aprendizados e oportunidades de se tornar alguém ainda mais especial”, afirma a autora.

O livro já está disponível para venda, pelo preço de R$50, no Instagram @juliana_james. Além da sessão de autógrafos, haverá uma apresentação dramatizada da história.



Sobre a autora

Juliana James é pedagoga e professora de Teatro e Escrita Criativa. Com pós-graduação em Literatura Infantil e Juvenil e mestrado em Educação, ela é autora de 14 obras para o público infantil, incluindo o sucesso “Ser Diferente é Legal”, que está na terceira edição.

Tags:

Cultura | Dança