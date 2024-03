SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A foto de Kate Middleton com seus filhos publicada nas redes sociais no Dia das Mães no Reino Unido continua repercutindo. Agora, o Instagram resolveu colocar um alerta logo abaixo da imagem publicada no perfil oficial do príncipe e da princesa de Gales.

Nela, a plataforma aponta, em vermelho, que a imagem foi adulterada e que passou por uma análise de verificadores.

Mesmo após se desculpar pela manipulação e alegar que havia feito "experiências com edição", Kate não apagou a foto de seus perfis. Agências de notícia retiraram o material de suas plataformas.

Dentre alguns indícios de manipulação, detalhe para a mão esquerda da princesa, abraçada à cintura da filha, que está sem aliança. Na mesma região da imagem, parece haver uma falta de continuidade, já que parte do punho da blusa vermelha da princesa Charlotte está faltando. A manga começa a desaparecer e a se misturar com a estampa quadriculada da saia.

Apesar de ser uma parte mais escura, o zíper do casaco de Kate, bem no centro da foto, também demonstra uma falta de alinhamento, assim como parte de uma escada no chão atrás da família.

Desde janeiro, quando foi submetida a uma cirurgia abdominal, Kate Middleton não era vista em público, o que acabou gerando até memes sobre o "desaparecimento" da princesa. A foto, que tinha o intuito de amenizar a angústia de quem queria notícias de Kate, se tornou uma preocupação a mais na rotina da família real.