RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os dias de tranquilidade na fazenda de Egídio (Vladimir Brichta) e Dona Patroa (Camila Morgado) acabaram em "Renascer" (Globo). Depois de trancar a faculdade, Sandra, a filha do casal volta para casa e a relação entre eles, que nunca foi fácil, piora. Mas é ela também que vai fazer João Pedro (Juan Paiva) esquecer Mariana (Theresa Fonseca) --e essa talvez seja a trama mais importante da personagem.

Escalada por último para o elenco (ela recebeu a confirmação no dia da festa de lançamento da novela), Giullia Buscacio sabe a importância da personagem na novela reescrita por Bruno Luperi com base na obra do avô dele, Benedito Ruy Barbosa. "Ela entra para dar uma sacudida na trama e movimentar ao mesmo tempo vários núcleos, e isso é bem interessante na Sandra", diz a atriz, com uma pontinha de orgulho.

"Vejo como o trabalho mais adulto em 9 anos de Globo e fico feliz que as pessoas estejam me vendo nesse lugar", conta ela, que desde do primeiro teste teve a sensação de que personagem seria dela. "Juro. Uma química incrível. Li a sinopse, me apaixonei e fui para o teste querendo ela (risos)."

Aliás, Sandra é segunda personagem que Giullia "herda" de Luciana Braga. Em 2020, ela interpretou Isabel em "Éramos Seis", que tinha sido da colega de profissão na versão exibida pelo SBT em 1994. "Pois é (risos). Fiquei feliz porque Luciana sempre defendeu tão bem seus personagens. Vi a versão anterior, mas estou imprimindo uma criação mais autoral. Por mais que seja a mesma novela, a gente está em outro tempo. São outros atores e cada um está dando a sua assinatura nesta nova versão."

Ela também falou da sua relação com Juan Paiva. "Olha... Que ator talentoso, gente! Tem sido uma troca incrível e nós estamos entendendo a energia desse casal. São pessoas de personalidades fortes, energias completamente diferentes", destaca Giullia.

"A Sandra é mais vivida em relação a diversas coisas, até por ter morado em Salvador, enquanto o João Pedro tem muitas dificuldades com relação aos sentimentos, por exemplo. Ele também é um menino mais reservado. Enfim, eles vão se conectar de uma forma bem natural e forte. O público vai torcer pelo casal", afirma.