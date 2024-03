SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A revista literária Guernica, publicação americana de alcance limitado mas prestigiado, deletou o artigo da escritora israelense Joanna Chen após o texto gerar polêmica a ponto de pelo menos dez pessoas da equipe do veículo pedirem demissão.

Segundo o jornal The New York Times, a autora discutia, no artigo, seus esforços para construir pontes e superar desconfortos com palestinos após o conflito que começou em 7 de outubro --Chen nasceu no Reino Unido e se mudou para Israel na adolescência.

Entre os jornalistas que decidiram abandonar a revista após a publicação --todos trabalhavam de forma voluntária-- está uma antiga publisher, Madhuri Sastry, que escreveu nas redes sociais que o texto tentava "suavizar a violência do colonialismo e do genocídio". Sastry defendeu ainda o boicote cultural a Israel.

Chen afirmou ao New York Times que seus críticos não entenderam o significado do ensaio, "que é sobre se aferrar à empatia quando não há decência à vista". "É sobre a disponibilidade a ouvir e a ideia de que ficar surdo a vozes alheias não vai trazer nenhuma solução."

A autora afirma que trabalhou no artigo ao lado da atual editora-chefe da Guernica, Jina Moore Ngarambe, e que não teve qualquer indicação de que a revista estava desconfortável com o artigo antes de sua retirada do ar.

O texto foi publicado em 4 de março e poucos dias depois já estava indisponível. O link que direcionava para o artigo agora vai para uma página que contém apenas uma mensagem institucional da Redação.

"A Guernica lamenta ter publicado este texto e o removeu", diz o site, acrescentando que trabalha num relato mais minucioso explicando o caso.

A PEN America, entidade que defende a liberdade de expressão nos Estados Unidos, condenou a postura da revista. Segundo Summer Lopez, porta-voz da organização, "o trabalho publicado por um escritor ou escritora não deveria ser retirado de circulação por provocar protestos públicos ou fortes desacordos".