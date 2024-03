Com críticas internacionais e uma proposta diferenciada, o curta metragem Luz do Luar, dirigido por Bruno Ferreira e Natane Castro recorre ao poder do audiovisual e do surrealismo abstrato para despertar distintas emoções e transmitir diferentes mensagens aos seus espectadores

O produto audiovisual retrata a história de Mariana e Diego, um casal que vive um romance conturbado. Em meio às constantes brigas e desentendimentos, eles acabam rompendo, provocando uma intensa ira na protagonista, que se recusa a aceitar o fim da relação. Assim, ela põe em prática um plano maquiavélico contra o companheiro de cena para saciar a sua sede de vingança. Toda a história acontece sem a presença de diálogos entres os personagens, sendo utilizados outros recursos visuais e sonoros.

