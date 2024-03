RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O rapper OJ Da Juiceman, 42, foi preso por tráfico de cocaína e posse de arma após uma perseguição policial na Geórgia, Estados Unidos, na segunda-feira, dia 4 de março, mas o episódio só foi divulgado nesta quinta-feira (14).

O cantor acabou sendo abordado pela polícia após uma perseguição por excesso de velocidade. Segundo o site TMZ, policiais revistaram o carro e encontraram drogas e uma pistola de calibre 9 milímetros.

O rapper, cujo nome verdadeiro é Otis Williams Jr, foi autuado por dez acusações, entre elas tráfico de drogas, porte de arma de fogo, obstrução da aplicação da lei, excesso de velocidade e tentativa de fuga.

Ele permanece na prisão sem fiança e com a próxima audiência marcada para o dia 25 de dezembro. Essa última prisão aconteceu quase dois anos depois que o intérprete de 'Gettin Money', 'Ballin Like a Fool' e 'Cop a Chicken' foi preso em Kentuck, acusado também por porte drogas e arma. O cantor acabou sendo liberado no mesmo dia após pagar fiança.