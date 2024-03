SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quarto eliminado do BBB 24, Nizam Hayek está apostando na carreira de modelo. Além de comentar sobre o reality em suas redes sociais e fazer presenças VIP em eventos, o gerente comercial está investindo no "shape".

Em um ensaio sensual publicado em seu perfil no Instagram, Nizam mostrou que está com o tanquinho em dia e ainda exibiu uma tatuagem na virilha, com a frase em latim: "Non ducor, duco", que significa "Não sou conduzido, conduzo". A frase é o lema da cidade de São Paulo, terra de Nizam, e está no brasão do município.

O ex-BBB ainda mostrou nas redes o processo de uma nova tatuagem: uma câmera com uma claquete, em homenagem ao reality show. "Algumas experiências ficam marcadas para sempre", escreveu.

Nizam, 32, falou ainda sobre o tratamento que está fazendo contra a calvície. "Tenho alopécia androgenética. Me incomoda muito a queda de cabelo", falou ao Gshow.