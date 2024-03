SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Meghan Markle voltou às redes sociais seis anos após desativar suas contas na internet. Ela anunciou um novo empreendimento comercial de nome American Riviera Orchard e publicou um vídeo colhendo flores e cozinhando. A biografia da página confirma que a administradora é ela.

E a postagem acontece justamente no momento mais delicado da família real, apesar de ela e o príncipe Harry terem cortado relações mais próximas com a realeza e deixado a Inglaterra.

Além do câncer enfrentado pelo Rei Charles 3º, mais recentemente, Kate Middleton teve de pedir desculpas após adulterar uma foto publicada no Instagram. A postagem também ganhou um alerta na web. Kate estava longe dos holofotes desde janeiro, quando fez uma cirurgia abdominal.

Em entrevista no Fortune Most Powerful Women Next Gen Summit, em 2020, como relembra a People, a duquesa disse que a decisão de se afastar das redes foi acertada. "Para minha própria autopreservação, não estou nas redes sociais há muito tempo. Fiz uma escolha pessoal de não ter nenhuma conta, então eu não sei o que está por aí e, de muitas maneiras, isso é útil para mim."

Em fevereiro, Meghan e Harry lançaram um novo site, o Sussex.com, que inclui as últimas notícias sobre o casal, biografias e links para organizações.