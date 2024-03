SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A programação do SBT Brasília foi interrompida na tarde desta sexta-feira (15) por um princípio de incêndio na sede da emissora, na Asa Sul do plano piloto.

A sede da emissora precisou ser evacuada. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para conter o princípio de incêndio no edifício Palácio da Imprensa. De acordo com o Tenente Mauro Coimbra, o fogo teve início no quadro de distribuição de energia, que fica no subsolo do prédio.

"Houve uma produção de fumaça, foi necessário evacuar o prédio. No momento faltou energia, algumas pessoas ficaram presas no elevador e foram retiradas pelo Corpo de Bombeiros. Mas não foi necessário nenhum outro tipo de combate, apenas foi um princípio de incêndio", disse o Tenente Mauro Coimbra, CBMDF.

A programação local do SBT foi interrompida. Quando o prédio foi evacuado, estava no ar o telejornal SBT Brasília. O programa foi substituído pelo Chega Mais, que estava programado para a rede nacional. A transmissão online do SBT Brasília também saiu do ar. A emissora foi procurada para comentar o ocorrido, e este texto será atualizado quando houver resposta.

Ninguém ficou ferido no princípio de incêndio. Os bombeiros controlaram a situação com os extintores de incêndio do próprio edifício, e a empresa Neoenergia Brasília foi acionada para avaliar as condições do quadro de eletricidade. Em seguida, os funcionários foram liberados para retornar ao prédio, mas o edifício ainda estava sem energia.