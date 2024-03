SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O streaming Lumine prepara uma série cujo protagonista é o ator Juliano Cazarré. Em quatro episódios, com estreia programada para o dia 31 de março, "Brasil de Todos os Santos" vai mostrar a história da conversão dele ao catolicismo.

Também serão mostrados outras entrevistas com o mote da religião e suas transformações. O projeto também vai percorrer locais por onde passaram os maiores santos do país.

As tratativas com o ator começaram em 2021 quando ele participou de um evento da plataforma para falar de cinema, arte e religião.

Na época, ele revelou que havia chegado ao fundo do poço e que a crença em Jesus o salvou.

"Por uma questão minha pessoal, cheguei no fundo de um poço e só consegui começar a sair quando eu aceitei Cristo. Quem me trouxe foi um amigo, que é surfista lá no Rio de Janeiro, e morava perto de mim. Esse cara ficou comigo durante uma noite que foi a mais escura que vivi. Foi um momento em que tive certeza que o Senhor Jesus estava comigo", disse.