SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A internet está em polvorosa querendo saber o paradeiro de Kate Middleton, que não retomou suas funções públicas desde que deixou o hospital após passar por uma cirurgia abdominal em meados de janeiro.

O sumiço da princesa de Gales intrigou não só os ingleses, mas também os brasileiros, que geraram memes e teorias conspiratórias sobre o seu desaparecimento.

A curiosidade é comprovada pelo Google Trends, já que, segundo a plataforma, as buscas por Kate bateram recorde nos últimos dez anos no Brasil. Além isso, a princesa é a terceira personalidade com maior crescimento de pesquisas nas últimas 24 horas, ficando atrás apenas de Ana Hickmann e Edu Guedes, que assumiram o namoro nesta terça-feira (12).

Veja as perguntas com maior crescimento sobre a Kate no Brasil nas últimas 24 horas.

O QUE ACONTECEU COM KATE MIDDLETON?

No dia 17 de janeiro, o Palácio de Kensington informou que a princesa foi internada para realizar uma cirurgia abdominal e esperava-se que ela permanecesse no hospital por dez a 14 dias, sendo pouco provável que retornasse às funções públicas antes da Páscoa.

Além disso, o comunicado dizia que a princesa gostaria de manter o máximo de normalidade possível para seus filhos e que suas informações médicas permanecessem privadas.

Ela recebeu alta em 29 de janeiro e foi vista em público pela primeira vez sentada no banco da frente de um carro dirigido por sua mãe, Carole Middleton. Na imagem que circulou online, a princesa estava de óculos escuros.

Depois disso, ela fez sua primeira publicação nas redes sociais e agradeceu os votos de melhoras e posou ao lado dos três filhos.

A fotografia, atribuída ao seu marido, o herdeiro do trono, príncipe William, mostra Kate sorrindo e parecendo saudável, cercada pelos príncipes George e Louis e pela princesa Charlotte.

Horas mais tarde, a imagem começou a ser retirada das plataformas de agências de notícias, que sugeriam uma manipulação, fato que se confirmou depois com um pedido público de desculpas de Kate. "Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição", disse, após ter falhas na imagem expostas.

ONDE ESTÁ KATE MIDDLETON?

A residência oficial de Kate e William é no Palácio de Kensington. Mas de acordo com a imprensa britânica, ela está se recuperando em sua casa em Adelaide Cottage, perto do Castelo de Windsor.

QUEM É KATE MIDDLETON?

Nascida como Catherine Elizabeth Middleton, se tornou princesa de Gales após a morte da Rainha Elizabeth II em 2022. Ela conheceu William na Universidade de Saint Andrews, na Escócia, em que ambos eram alunos do primeiro ano de história da arte.

Kate dedica seu tempo a apoiar uma série de causas e organizações de caridade como parte de seus deveres reais.

O QUE A PRINCESA KATE TEM?

O Palácio de Kensington não informou o motivo da cirurgia abdominal da princesa, apenas que ela passou por esse procedimento.

KATE MIDDLETON CASOU COM QUANTOS ANOS?

Ela casou-se com o príncipe William na Abadia de Westminster em 29 de abril de 2011. Na época, ela tinha 29 anos.

QUANTOS FILHOS TEM KATE MIDDLETON?

Kate e William têm três filhos, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis.

POR QUE KATE MIDDLETON OPEROU E QUAL A DOENÇA DA PRINCESA?

De acordo com o Palácio de Kensington, a princesa passou por uma cirurgia abdominal que já estava planejada.

COMO ESTÁ KATE MIDDLETON HOJE?

Apesar de diversas teorias sobre a saúde da princesa, o Palácio disse que a cirurgia foi um sucesso e só fornecerá mais informações sobre o progresso de Kate quando houver novidades significativas para compartilhar.

O QUE ACONTECE SE KATE MIDDLETON MORRER?

Apesar de levar o titulo de princesa, ela não faz parte da linha sucessório ao trono britânico. William é o primeiro na linha de sucessão e na sequência vêm seus filhos.