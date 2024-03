SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Andressa Heimbecher, médica endocrinologista, mobilizou suas redes sociais na última quinta-feira (14) para criticar o SBT, após ter sua participação cancelada no programa Chega Mais. A profissional filmou o tempo de espera nos bastidores, até o momento em que foi avisada sobre o cancelamento, quando começou o desabafo.

"Eu estou aqui desde às 8 da manhã, cancelei uma agenda de 12 pacientes e acabaram de me avisar que, por conta do programa ao vivo, cancelaram a pauta", contou ela. "A gente vê que sem estrutura nenhuma, sem programação nenhuma, dizendo que TV ao vivo é assim mesmo", desabafou.

Heimbecher, que tem perfil público com 120 mil seguidores no Instagram, mobilizou quem a segue para reclamar no perfil do programa apresentado por Regina Volpato: "Péssimo, SBT, tira uma médica de atendimento de consultório... e você que é meu seguidor, pega o Instagram do Chega Mais e escreve lá, isso não se faz". "Eles estão há mais de um mês conversando sobre essa pauta [...] e desmontam de última hora", completou.

Nos comentários da publicação, os seguidores também se revoltaram. "@sbt @chegamaissbt vocês precisam respeitar os profissionais. Precisam respeitar o público. Como uma pauta referente a saúde pode cair assim?", comentou uma usuária. "Muito desrespeitoso! Perderam a oportunidade de uma profissional brilhante levar informações para promover saúde à população!", escreveu mais uma.

A assessoria do SBT disse à reportagem que a notícia factual da queda de um avião causou o adiamento da entrevista com a médica, já que precisou entrar ao vivo. A emissora diz ainda que, em momento algum, sua participação foi cancelada, tendo sido apenas adiada. Ela foi convidada pela direção do programa a retornar no dia seguinte, mas recusou.