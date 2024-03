RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um trecho da faixa de areia da Praia do Arpoador, no Rio, foi interditado para as gravações do filme "Homem com H" por dois dias seguidos, o que é proibido. De acordo com a Lei Federal 7.661/88, as praias são "bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar".

Com Jesuíta Barbosa no papel principal, a cinebiografia de Ney Matogrosso é produzida pela Paris Entretenimento e dirigida por Esmir Filho.

De acordo com a RioFilme, órgão que integra a Secretaria de Cultura da Prefeitura do Rio, a empresa obteve autorização para montar a estrutura do set de filmagens dentro do Parque Garota de Ipanema, também no Arpoador, e em trechos do calçadão. Na faixa de areia, não.

Em nota enviada à reportagem, a RioFilme afirma que "ressaltou à produção que cumprisse todas as condutas para que as faixas de areia fossem priorizadas em seu uso público." Diz ainda que a produtora teria sido avisada que não seria permitida "a interdição de espaços da praia, cerceando o uso para a população em geral".

As condutas, no entanto, não foram cumpridas, como mostram fotos e relatos de frequentadores da área. Os responsáveis pelas gravações foram advertidos pela Rio Film Commission, departamento da RioFilme, por terem fechado ao banhistas um trecho à beira-mar nesta quinta (14) e sexta (15). Uma das funções do órgão é justamente acompanhar de perto a realização de filmes, séries, novelas e demais conteúdos de audiovisual no município.

Procurada pela reportagem, a Paris Entretenimento afirma que não houve interdição na praia ou qualquer desrespeito às leis. Confira a íntegra do comunicado: "A produção do filme 'Homem do H' seguiu à risca as recomendações da Rio Film Commission, dando prioridade ao uso público da praia. A faixa de areia não foi interditada, mas sim isolada em um trecho mínimo junto à Pedra do Arpoador apenas nos momentos em que as cenas estavam sendo filmadas, com as câmeras ligadas."