SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após assumirem o relacionamento, Ana Hickmann e Edu Guedes passaram o final de semana juntinhos e comemoraram o aniversário de Alexandre, filho da apresentadora.

Sem muito alarde, Ana compartilhou em seu perfil no Instagram algumas fotos da festinha, feita neste sábado (16). Alezinho, filho dela com o ex-marido, Alexandre Corrêa, completou dez anos de idade no último dia 7.

Colegas de emissora durante anos, Ana e Edu assumiram o namoro em meio à separação turbulenta da apresentadora, que foi vítima de violência doméstica.

"É sobre termos um novo motivo para sorrir, alguém para dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas", escreveu Ana na sua postagem em que revelou o novo relacionamento.