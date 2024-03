SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acometido por uma demência frontotemporal, revelada há dois anos, o ator Bruce Willis, 68, estaria com dificuldades para comer e manter seu peso. É isso o que informa a revista In Touch Weekly.

Conforme uma fonte diz à publicação, parentes e amigos estão muito preocupados com o estado de saúde dele, que perde peso e não demonstra vontade em se alimentar.

Por isso, a mulher dele, Emma Heming, as cinco filhas e Demi Moore, com quem já foi casado, têm feito uma força-tarefa para passar o máximo de tempo com ele e ajudá-lo no que for necessário.

Segundo um amigo, todos têm pensamentos positivos sobre o futuro de Bruce. No fim do ano passado, Tallulah Willis, uma das filhas de Willis, falou sobre o estado de saúde de seu pai.

Em entrevista ao programa "The Drew Barrymore Show", destacou que, apesar dos desafios, ele continua sendo a mesma pessoa amada por sua família.

"Ele é o mesmo, o que, nesse aspecto, acho que aprendi que é a melhor coisa que se pode pedir. Eu vejo o amor quando estou com ele, e é meu pai e ele me ama, o que é realmente especial", afirmou Tallulah.

A apresentadora questionou a herdeira do artista sobre a decisão da família de ser tão aberta em relação ao diagnóstico de seu pai. "Acho que tem duas razões. Por um lado, é o que somos como família, mas também é muito importante para nós espalhar a conscientização [sobre a doença]."