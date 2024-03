SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fãs de Caetano Veloso e Maria Bethânia reclamam da demora para comprar os ingressos para a turnê conjunta dos dois artistas, numa fila virtual. Na noite deste domingo (17), as vendas se iniciaram para clientes do Banco do Brasil no site da empresa Ticketmaster.

"Uma hora e meia na fila e depois 30 minutos no site para não conseguir comprar ingresso pro show de Caetano e de Bethânia pois esse site é péssimo", escreveu um internauta no X, o antigo Twitter.

"Fila eterna para comprar ingressos para o show do Caetano e da Bethânia", afirmou outra pessoa. A nova turnês está cercada por expectativa, desde que foi anunciada no início deste mês. Será o primeiro show conjunto dos irmãos em 46 anos.

A turnê começa no dia 3 de agosto, no Rio de Janeiro, na Rioarena, e segue até o dia 14 de dezembro, com o encerramento em São Paulo, no Allianz Parque. No Rio serão duas apresentações, nos dias 3 e 4 de agosto.

A dupla vai se apresentar também em Belo Horizonte, no dia 7 de setembro, no Mineirão; em Belém, no dia 29 de setembro, no Hangar; em Porto Alegre, no dia 12 de outubro, na Arena do Grêmio; em Brasília, no dia 9 de novembro, na Arena BRB Mané Garrincha; e em Salvador, no dia 30 de novembro, na Arena Fonte Nova.

A venda para o grande público se inicia na quarta (20) também pelo Ticketmaster. O valor das entradas vai de R$ 110 a R$ 740.