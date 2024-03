SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Luísa Sonza, 25, chegou de mãos dadas com o médico Luis Ribeirinho em show gratuito no Parque Burle Marx, em São Paulo, no último domingo (17). O rapaz é o novo affair da artista, que recentemente revelou em rede nacional ter sido traída por Chico Moedas.

Pelas redes sociais, o português de 29 anos tem uma conta de Instagram fechada com pouco mais de 14 mil seguidores, mas imagens do bonitão já rondam a internet e alguns perfis que abordam a vida de celebridades.

Os rumores de que o casal está junto começaram no início do ano. A assessoria de Luísa ainda não havia confirmado até a publicação deste texto se é um namoro oficial. Mas em fevereiro, o rapaz publicou uma foto abraçado a ela com a legenda: 'My Valentine', celebração pelo Dia dos Namorados.

Ribeirinho fez residência em cirurgia plástica na Alemanha e o pai dele é dono de uma clínica famosa na cidade do Porto.

Além da medicina, Ribeirinho também é modelo e já fez parte de uma agência. Apesar de ter uma conta privada na web, o médico costuma publicar fotos sem camisa, na praia, onde gosta de surfar, e com seus cachorros.