SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um enorme mural apareceu pintado na madrugada desta segunda-feira, 18, no norte de Londres. Tinta verde foi esparramada pela parede branca de um prédio residencial, posicionada atrás de uma árvore sem folhas.

Quem olha de longe tem a impressão que o verde está preenchendo a folhagem da árvore pelada. No canto esquerdo do mural, o artista pintou ainda uma mulher em tamanho real que segura uma lavadora de alta pressão, como se a personagem tivesse esguichado a tinta na parede.

Banksy, o lendário artista de rua que mantém sua identidade em segredo, publicou uma foto da obra em seu Instagram, reivindicando a autoria do trabalho.

Segundo o The Guardian, grupos de pessoas já se reuniam diante do mural na manhã desta segunda-feira para apreciar a obra e tirar fotos. Algumas argumentaram que o tom vivo do verde estaria ligado ao bairro de Islington, onde foi pintado, ou St Patrick's Day, festa irlandesa comemorada neste domingo, 17.

Outros apontam que a obra é uma provocação sobre a relação exploratória do homem com a natureza, e como a reconstrução de um mundo mais verde deve ser uma exigência popular.