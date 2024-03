SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lívia Andrade, uma das apresentadoras do Domingão com Huck, chegou atrasada no programa do último domingo (17) e divertiu o público com a confusão que enfrentou. Luciano Huck disse à plateia que ela dormiu durante o voo de São Paulo para o Rio e, por engano, foi parar em Porto Alegre.

O programa reproduziu o áudio enviado por Lívia, a qual dizia que, chegando ao destino, achou tudo estranho e, quando perguntou ao taxista, descobriu estar na cidade errada. Para levá-la de volta a tempo, Huck mandou um helicóptero para Porto Alegre.

Mais tarde, Lívia explicou que a troca de voos aconteceu sem seu conhecimento. Ela disse que, chegando ao aeroporto, seguiu para o portão indicado, embarcou no voo que deveria, sentou na poltrona indicada e pegou no sono. "Eu dormi, acordei e cheguei lá. A pergunta não é para mim. Vocês têm que perguntar para a funcionária da companhia aérea como ela libera uma pessoa para entrar no avião sem a passagem", disse ela.

Ainda durante o programa, enquanto explicava o ocorrido, Lívia até alfinetou Silvio Santos, seu ex-patrão. "Tá vendo como a vida muda? Meu antigo patrão me dava choque na bunda. O atual manda um helicóptero para me buscar", disse ela, comparando o dono do SBT com Luciano Huck.