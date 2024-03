SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Maria Braga iniciou a apresentação do Mais Você em luto nessa segunda-feira (18). O cozinheiro Gabriel Camargo Mendes, que trabalhava como sous chef do programa, morreu aos 27 anos no último domingo (17), em sua casa.

"Ele era um menino querido por todos nós. Hoje nossa equipe está de luto. Tudo indica que foi um ataque cardíaco, a gente só vai saber depois da autópsia", explicou a apresentadora.

Emocionada, ela dedicou a receita do dia a Gabriel. "Deixo aqui meus sentimentos à família do Gabriel, tão querido, tão doce. São coisas da vida. Às vezes a gente não consegue explicar porque vai embora tão cedo", lamentou Ana.

O programa fez uma homenagem ao funcionário e exibiu imagens dele. A equipe do programa, entre cozinheiros, câmeras e produtores, foi filmada chorando nos bastidores.