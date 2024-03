ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A entrevista concedida ao Fantástico por Wanessa Camargo no último domingo (17) está causando polêmica dentro e fora da Globo. A equipe da cantora de 41 anos não gostou da edição final do material que foi ao ar.

A manifestação de descontentamento foi feita para os produtores do dominical nesta segunda (18). Entre as reclamações, a mais veemente foi a de que a reportagem ficou "maliciosa", termo usado pelo estafe da cantora em suas queixas à edição do Fantástico. Após a publicação da reportagem, a assessoria de Wanessa negou que tenha reclamado sobre o jornalístico.

Renata Ceribelli conversou com a cantora sobre seu comportamento no BBB 24, com imagens de sua participação sendo exibidas de acordo com o que ela argumentava. Em alguns casos, o que era falado divergia do que era mostrado na TV.

Para a equipe de Wanessa, essa prática acabou causando desconforto e deu a entender que a cantora não faz uma autocrítica ao sair do reality show. A expectativa da cantora era que o Fantástico poderia ajudá-la a melhorar sua percepção com o público.

A equipe do programa se defende ao dizer que a atração comandada por Maju Coutinho e Poliana Abritta não costuma "passar pano" para situações polêmicas com quem quer que seja.

Um exemplo disso foi o que aconteceu com Luísa Sonza. Em outubro do ano passado, Poliana questionou a cantora sobre uma acusação de racismo que virou uma briga judicial.

Sonza não respondeu à pergunta e ficou visivelmente incomodada com o questionamento. A entrevista não foi ao ar no programa porque vazou nas redes sociais.

Nos bastidores da Globo, essa visão da equipe de Wanessa foi criticada por que as falas da cantora também foram consideradas equivocadas. A edição potencializou uma conversa que não foi boa por conta do comportamento da própria filha de Zezé Di Camargo.

A Folha de S.Paulo procurou a equipe de Wanessa Camargo, que após a publicação da reportagem, negou que tenha feito reclamações sobre o material exibido no domingo. A Globo também foi procurada, mas a emissora não respondeu até a última atualização desta reportagem.