SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ana Hickmann, 43, e Edu Guedes, 49, fizeram a sua primeira aparição pública como um casal, nesta terça-feira (19), em evento no Rio de Janeiro.

O casal de apresentadores marcaram presença no SRE Trade Show - Super Rio Expofood, no Riocentro. Eles estavam como garotos-propaganda de marcas diferentes no evento.

Ana e Edu chegaram ao evento de mãos dadas. Eles não atenderam a imprensa, mas posaram para fotos de mãos dadas, cochichando no ouvido do outro e trocando abraços.

Eles, logicamente, também foram clicados trocando beijos pela primeira vez em público. O casal assumiu oficialmente o relacionamento no último dia 12 de março.

Ao colunista Lucas Pasin, de Splash, Ana Hickmann confirmou a relação, e Edu Guedes agradeceu pela procura antes de comunicar o relacionamento ao público. "Agradeço para quem sempre veio me perguntar, e pelo respeito."

Após a declaração da assessoria, Ana assumiu o namoro no Instagram. "É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas", escreveu.