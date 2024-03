SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma segunda fotografia da Rainha Elizabeth 2ª com seus netos e bisnetos foi sinalizada como "digitalmente manipulada", após a polêmica de edição da foto de Kate Middleton com os filhos. A agência de fotos Guetty Images apontou alguns erros.

A foto, tirada em Balmoral em agosto de 2022, e divulgada pelo Palácio de Buckingham em 21 de abril do ano passado para marcar o que seria o 97º aniversário da falecida rainha, mostra Elizabeth cercada de seus netos e bisnetos. Um porta-voz da agência disse que a imagem foi revisada e recebeu uma nota do editor, que atesta uma manipulação digital na foto original.

Entre os erros apontados pela Guetty e pela CNN, estão uma linha vertical da estampa da saia da falecida rainha, que não corresponde ao padrão, uma sombra escura atrás da orelha do Príncipe Louis e um pequeno remendo preto semelhante atrás da gola da camisa do Príncipe George.

A luz no braço direito de James, Conde de Wessex, é inconsistente com a iluminação da foto. A iluminação no lado direito da cabeça de Savannah Phillips é inconsistente. Seus cabelos também estão cortados e há um desalinhamento na dobra de seu cotovelo. A borda horizontal do piano e o espaço entre os dois quadros também aparecem borrados.

O Palácio de Buckingham ainda não se manifestou sobre a foto.