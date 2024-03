SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-BBB Maria Bomani, que participou da 22ª edição do reality e foi expulsa por agressão, se pronunciou sobre a expulsão de Wanessa, denunciando a diferença de tratamento nos dois casos.

"A diferença de tratamento com pessoas brancas e pessoas negras diante dos seus erros: racismo estrutural é isso", falou Maria em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram na última segunda-feira (18).

Segundo ela, a equipe do reality a orientou a fazer um vídeo se desculpando na época. Na ocasião, a participante foi acusada de agredir Natália durante uma dinâmica em que deveria jogar água na cabeça de algum colega de confinamento. Ela bateu com o balde na cabeça da colega, ocasionando a expulsão.

"Eu já tinha pedido desculpa para a Natália na hora do ocorrido, pedi desculpa minutos depois, horas depois, pedi desculpa de manhã no raio-X para a ela, para e a família dela e para o Brasil", relata Maria.

Ela lembra ainda que, após ser expulsa do BBB, o único programa da Globo que participou foi o "Domingão com Huck", enquanto Wanessa deu entrevista ao Fantástico.

"Na época, eu disse que 28 dias de confinamento não definem toda a minha história, e foi a mesma coisa que a Wanessa disse. Só que no meu caso, definiu. Não posso me pronunciar sobre nenhuma pauta, que as pessoas me atacam por esse mesmo erro", continuou.

Maria, que tinha 21 anos quando entrou no reality, lembrou ainda que a produção mudou as regras de dinâmicas como a do balde, na qual ela agrediu Natália. Atualmente, os dummies (assistentes do programa) são responsáveis por despejar líquidos nos participantes e coisas do tipo.

"É engraçado como as pessoas não me viam como uma menina de 21 anos, que era o que eu tinha na época. Eu explico para vocês como funciona o racismo estrutural: ele não me dá oportunidade de errar duas vezes", disse.

"O racismo estrutural aponta estereótipos nos quais eu sou lida até hoje: desequilibrada, agressiva, mal educada, desbocada, promíscua, mulata exportação", diz. O racismo estrutural animaliza pessoas como eu."

A atriz falou também sobre seu estado de saúde. Ela afirma ter entrado no programa com hipotireodismo, condição que causa fadiga e estresse, entre outros sintomas. "Ninguém me deu o benefício da dúvida", falou, citando também o caso de Vanessa Lopes, que recebeu diagnóstico de psicose após deixar o BBB.