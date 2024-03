SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se por um lado as estrelas internacionais costumam levar ao Lollapalooza shows que replicam suas apresentações no exterior, por outro os cantores brasileiros prepararam apresentações especiais para o festival.

É o caso de Rael, que convidará Mano Brown e Emicida para subir ao palco Alternativo, às 16h40, também no domingo. A set-list atravessará o reggae, o rap, a MPB e o pop, com composições que versam sobre amor, ancestralidade, resistência e legado.

"Vai ser muito simbólico cantar no Autódromo de Interlagos, porque é a região onde nasci e tive muitas das minhas vivências. Foi ali que comecei, onde vivi muitas histórias e muitos desafios", diz Rael.

Outro destaque do line-up é o show de Livinho, que vai lavar ao Autódromo de Interlagos, onde acontece o evento, um tributo a Michel Jackson. Em seu show no palco Perry's by Johnnie Walker, marcado para as 16h45 de domingo, não devem ficar de fora hits como "Jam", "Beat It" e "They Don't Care About Us". O cantor receberá MC Davi.

O festival também será palco de primeiras vezes com apresentações como a de Gilberto Gil, que nunca cantou no festival. Ele se apresenta no palco Samsung Galaxy, às 17h45, do domingo. Os Titãs, que se apresentam às 22h35 de sábado no palco Samsung Galaxy, também não são habitués, mas escolheram o evento para encerrar a sua turnê, "Encontro".

O festival também será palco de lançamentos. MC Soffia, que se apresenta às 13h de domingo, no palco Alternativo, vai cantar pela primeira vez seu próximo single, gravado em parceria com Karol Conká. A faixa, "Fogo na Pista", vai para o streaming no dia 5 de abril. Ela integra a segunda parte de seu álbum "It Girl".

O Maneva, outro grupo a fazer a sua estreia no Lollapalooza cantando no palco Alternativo, às 14h45 do primeiro dia do festival, na sexta-feira, também vai lançar um single durante o festival, batizado "A Solidão".

Como assistir aos shows do Lollapalooza de casa:

As principais apresentações também poderão ser vistas de casa pelo público. O canal Multishow vai transmitir os shows dos palcos Budweiser e Samsung Galaxy, a partir das 14h30. O canal Bis, por sua vez, vai exibir as apresentações que estão programadas para os palcos Perry's by Johnnie Walker e Alternativo. Quem não tiver acesso a uma televisão poderá assistir às transmissões via Globoplay.