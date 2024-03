SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luiza Brunet elogia a trajetória de Yasmin no BBB 24 (Globo) e admite que a filha não precisará fazer terapia como outros participantes que saíram do reality.

A famosa confessou que a modelo não precisará de terapia após o confinamento. "Não vai precisar fazer nenhuma terapia, como o caso da Vanessa Lopes, por exemplo, nem passar por tudo o que a Wanessa passou. Ela está bem firme. A maturidade é uma coisa muito importante nesses momentos. Espero que realmente saia mais fortalecida de tudo isso", declarou ao Play do Globo.

A ativista contou como foi o reencontro com a filha: "Foi ótimo. Ela estava com saudade e surpresa com a saída. Mas não estava muito longe de perceber que isso iria acontecer. Foi tudo muito válido, ela gostou da experiência. No dia seguinte, já veio passar o dia conosco e comer uma comidinha de casa. A vida está seguindo seu ritmo normal. Ela está muito bem".

Luiza Brunet também avaliou a participação de Yasmin no programa: "A gente não critica nenhum movimento dela. Eu elogiei as pautas que ela trouxe e ela ficou até emocionada. Tenho certeza de que independente da rejeição, ela conseguiu trazer pautas que considero importantes (...). O embate com o Davi foi uma coisa à parte, porque foi uma questão do jogo mesmo, de empatia. Fora isso, eu estou muito orgulhosa da minha filha".