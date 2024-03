RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Sandy, 41, solteira, viajou sozinha pela primeira vez. A cantora que fez uma viagem para Dinamarca e acabou recebendo um comentário do ex-marido, Lucas Lima, com um trecho de uma música da artista.

A cantora comentou sobre esse momento inédito na sua vida. "Há uns dias eu embarquei na minha primeira viagem solo. Fui para Copenhagen, na Dinamarca, que há tempos eu queria conhecer. Estou muito acostumada a viajar pra fora do Brasil? Mas, sozinha, sozinha, foi a primeira vez. Eu nunca tinha tido essa vontade".

Depois, a artista descreveu seu sentimento ao viajar sozinha pela primeira vez. "Me senti numa grande aventura. Tantas sensações? medo, insegurança, uma vontade doida de me jogar nessa loucura do outro lado do mundo? Ver o que eu ia encontrar fora e, principalmente, dentro de mim".

"Eu estou muito acostumada a me analisar - sou craque nisso. Mas esse mergulho no silêncio foi bem novo pra mim. Aliás, que silêncio! Essa constatação foi a primeira que me ocorreu", acrescentou ela.

Nos comentários, Lucas comentou sobre a experiência da cantora com uma frase da música "Sim". "E eu vi que eu podia mais do que eu sabia", diz o trecho da canção.

FIM DO CASAMENTO

Sandy e Lucas Lima terminaram após 24 anos de relacionamento. "Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos", diz um trecho do comunicado divulgado pelos dois.

Sandy e Lucas Lima se conheceram em 1997. Na época, ela namorava outra pessoa: "Quando a gente se conheceu, eu estava namorando outra pessoa. Pegamos uma amizade ali no começo. Ficamos bem amigos", disse Sandy neste ano em gravação do Som Brasil, segundo o jornal O Globo.

Antes de se casarem, eles passaram por dois términos. O primeiro aconteceu com alguns meses de namoro: "No começo era meio impossível a gente namorar. Ele ainda morava em Porto Alegre e eu estava aqui fazendo show, estudando, tudo ao mesmo tempo. Não dava, a gente não se encontrava direito. Meus pais também estavam meio contra, não estavam muito apoiando", relembrou Sandy na mesma entrevista ao Quem Pode, Pod.

Em 2002, terminaram novamente porque brigavam muito. "No segundo intervalo, a gente terminou eu não querendo mesmo. Triste, porque gostava dele como amigo, mas não gostava mais como namorado. A gente namorou um ano e dez meses e brigava muito. A gente não conseguia encaixar nossas diferenças", explicou a cantora.

O casal chegou a fazer uma viagem para a França ao lado do filho Theo. Em meio às conversas, eles definiram o fim e de que forma comunicar aos familiares, amigos e fãs.