SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os artistas Caetano Veloso e Maria Bethânia anunciaram novas datas para sua turnê em conjunto no Rio de Janeiro. Eles farão mais dois shows na capital fluminense.

Os ingressos para as apresentações que já haviam sido anunciadas esgotaram no site da Ticketmaster em cerca de uma hora na manhã desta quarta-feira.

A turnê "Caetano e Bethânia" passa agora pelo Rio nos dias 10 e 11 de agosto, na Farmasi Arena, além dos shows que já ocorreriam nos dias 3 e 4 do mesmo mês. Haverá um novo show também em São Paulo, em 15 de dezembro, no estádio Allianz Parque, onde o show já estava marcado no dia anterior.

A pré-venda para clientes do Banco do Brasil começa nesta quinta-feira, a partir das 10h. As vendas serão abertas ao meio-dia nas bilheterias físicas. A venda para o público geral começa neste sábado, nos mesmos horários.