SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião circulou na orla de Copacabana nesta quarta-feira (20) com uma faixa com a frase "Brazil, I'm coming". Fãs de Madonna acreditam que o anúncio diga respeito ao suposto show que a cantora realizará no praia do Rio de Janeiro no dia 4 de maio, que, no entanto, ainda não foi confirmado.

No X, o antigo Twitter, fãs especulam sobre a suposta mensagem da cantora. "Em Copacabana, hoje esse avião ia e vinha com a faixa 'Brazil, I'm coming'. Quem ou o que está vindo? Dizem que é um sinal que a diva Madonna vem mesmo dar um show no Rio", escreveu um internauta.

Madonna está em turnê com a The Celebration Tour desde outubro de 2023. Em janeiro deste ano, o produtor William Orbit, que já trabalhou com a cantora, confirmou que o Brasil estava no calendário das apresentações de 2024, sem dar maiores detalhes.