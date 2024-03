SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - MC Daniel, conhecido como "Falcão do Funk", anunciou que comprou a 5ª mansão, desta vez no Rio de Janeiro.

A FORTUNA DO FUNKEIRO

MC Daniel anunciou que comprou mais uma mansão, a 5ª dele, dessa vez no Rio de Janeiro. "Mais uma conquista. Deus é maravilhoso, é Pai, não é padrasto. Acredita! Agora sou um morador oficial do RJ", disse o funkeiro no Instagram.

O próprio funkeiro disse que o cachê do show dele dobrou desde que ele foi personagem de uma reportagem no Fantástico (Globo). "Espetáculo estava R$ 100 mil, depois da matéria no Fantástico com o anúncio do show novo, por merecimento, R$ 200 mil o cachê do homem", disse recentemente.

O funkeiro também fatura com publicidade, já que conta com 17 milhões de seguidores no Instagram. Nas redes sociais, exibe o luxo com que vive. Na garagem das mansões há, pelo menos, quatro carrões: duas Land Rover, um Porche e uma BMW.

MC Daniel também ostenta joias de ouro. Entre as peças que ele já mostrou tem uma com um falcão, outra escrita "favela venceu" e uma em que homenageia os amigos. A última é avaliada em R$ 1 milhão.