SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marília Mendonça, morta há três anos num acidente aéreo, continua sendo uma das artistas mais ouvidas no Brasil. Segundo dados divulgados pela Pro-Música, que representa as gravadoras e produtoras fonográficas do país, a sertaneja emplacou "Leão" como a canção mais tocada em 2023.

O relatório leva em consideração as faixas mais acessadas em plataformas de streaming que operam no Brasil, incluindo dados de Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster compilados pela empresa espanhola BMAT.

Músicos sertanejos, como habitual, dominam o ranking, com Ana Castela, em parceria com AgroPlay, aparecendo na segunda posição, com "Nosso Quadro". Em terceiro lugar, "Erro Gostoso", em versão ao vivo da cantora Simone Mendes.

O relatório da Pró-Música também aponta um faturamento de R$ 2,9 bilhões no mercado fonográfico brasileiro, o que representa um aumento de 13,4% em relação a 2022. É um crescimento acima da média global, como vem ocorrendo há sete anos. O Brasil ocupa hoje o nono lugar entre os países com maior arrecadação na área.

Os valores vêm, em boa parte, do streaming, responsável por 87,1% da receita, num faturamento de R$ 2,5 bilhões. Já as vendas físicas recuperaram o fôlego no ano passado, com um aumento de 35,2% da receita, em seu maior patamar desde 2018. Os discos de vinil impulsionaram os números, ultrapassando os CDs.

O streaming também é responsável por alavancar a indústria global de música gravada, num crescimento de 10,2% no ano passado. Ao todo, as receitas mundiais somam US$ 28,6 bilhões, cerca de R$ 142,4 bilhões.

Confira, abaixo, a lista das dez músicas mais tocadas de 2023, e veja no site da Pro-Música o ranking completo com as 200 canções registradas.

1. 'Leão', Marília Mendonça

2. 'Nosso Quadro', AgroPlay e Ana Castela

3. 'Erro Gostoso (Ao Vivo)', Simone Mendes

4. 'Bombonzinho (Ao Vivo)', Israel & Rodolffo e Ana Castela

5. 'Seu Brilho Sumiu (Ao Vivo)', Israel & Rodolffo e Mari Fernandez

6. 'Oi, Balde (Ao Vivo)', Zé Neto & Cristiano

7. 'Lapada Dela (Ao Vivo)', Grupo Menos É Mais e Matheus Fernandes

8. 'Tá Ok', Dennis & Mc Kevin o Chris

9. 'Traumatizei (Ao Vivo)', Henrique & Juliano

10. 'Duas Três', Guilherme & Benuto, Ana Castela e Adriano Rhod