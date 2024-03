SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quinze anos após a morte de Michael Jackson, seu filho mais novo, Blanket, e a avó, Katherine Jackson, enfrentam disputa na Justiça americana pelo espólio do cantor. Bigi Jackson (nome de batismo) tem 22 anos e colocou a família em pé de guerra.

O jovem pede ao tribunal para não permitir que sua avó Katherine use o dinheiro do espólio de Michael para financiar um recurso de uma decisão anterior, segundo documentos analisados pela TMZ.

Os dois estavam trabalhando juntos para impedir que uma grande transação comercial -provavelmente a venda de metade do catálogo musical de Jackson por cerca de US$ 600 milhões (por volta de R$ 3 bilhões)- fosse feita pelos executores estatais. Os dois foram derrotados na Justiça.

Enquanto Katherine decidiu recorrer, Blanket acredita que não exista mais possibilidade para mudança de sentença após a primeira decisão. Ele também defende que a avó tem condições em arcar com as custas do recurso com seu próprio dinheiro, sem tocar na herança. Hoje em dia, Katherine recebe um salário anual por parte do espólio, que estaria na casa dos sete dígitos, logo, mais de US$ 1 milhão.