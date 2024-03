SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bonus Track, empresa que está trazendo Madonna ao Brasil junto com o banco Itaú, tem longa experiência no ramo de shows, inclusive na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde se espera que a cantora se apresente no dia 4 de maio.

Luiz Oscar Niemeyer, o dono da produtora, é quem traz ao Brasil figuras como Paul McCartney desde a década de 1990, quando o ex-Beatle fez seu primeiro show no país. O empresário conseguiu trazê-lo de volta para dezenas de apresentações, inclusive no ano passado.

Niemeyer também tem exclusividade no país para apresentações de nomes como os Rolling Stones, tendo feito o show histórico dos astros do rock na praia de Copacabana em fevereiro de 2006, que reuniu cerca de 1,5 milhão de pessoas.

A reportagem apurou que a rainha do pop de fato deve trazer sua turnê de 40 anos de carreira, a "Celebration Tour", à capital fluminense. A expectativa é que ela se hospede no Copacabana Palace, que desde o início do mês já não tem mais quartos disponíveis para a semana da apresentação.

Mas há divergências em relação a detalhes contratuais. Há pessoas próximas à negociação que dizem à reportagem que o Itaú já assinou com os empresários de Madonna, mas há também quem diga que a negociação só seria concluída nesta quinta-feira (21), quando o banco compartilhou um vídeo em que a cantora diz que está vindo ao Brasil em breve, mas sem mencionar nenhum show.