SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Será construído na Arábia Saudita o primeiro parque temático do mundo dedicado ao universo "Dragon Ball", um dos mangás mais bem-sucedidos e influentes de todos os tempos.

De acordo com o site Variety, a atração será construída na cidade de Qiddiya, a sudeste da capital, Riad, e terá mais de 500 mil metros quadrados.

Haverá sete áreas diferentes que recriam vários locais icônicos da série original, como a Kame House, a Capsule Corporation e o Beerus's Planet. Além disso, o parque terá hotéis e restaurantes com o tema do "Dragon Ball".

A notícia surge pouco tempo após a morte de Akira Toriyama, criador do mangá. "É com profunda tristeza que informamos que o criador de mangá Akira Toriyama faleceu em 1º de março devido a um hematoma subdural agudo", publicou a conta oficial da franquia "Dragon Ball" no X.

Um hematoma subdural é um quadro grave em que o sangue se acumula entre o crânio e a superfície do cérebro.

A primeira fase do "Dragon Ball" , que conta a história da infância e da adolescência de Goku, também foi parar na televisão, sendo exibida, primeiramente, pela TV Fuji, em 1986 e, em seguida, exportado pelo mundo inteiro.

Seu protagonista é Son Goku, um guerreiro especialista em artes marciais que viaja pelo mundo em busca de esferas mágicas que, quando reunidas, invocam um dragão com o poder de realizar desejos.

Com aliados como Krilin, Vegeta, Piccolo, Ten Shin Han ou seu filho Gohan, Goku luta contra monstros como Freeza ou Cell, que ameaçam o futuro da Terra e do universo.