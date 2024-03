SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jojo Todynho foi flagrada numa briga com outra aluna de sua faculdade, onde cursa Direito. Nas imagens, publicadas pelo portal Leo Dias, é possível ver que as duas gritam uma com a outra com direito a mão no rosto.

Pelas redes sociais, Jojo disse que a discussão teria começado após uma das alunas debochar das ausências dela nas aulas em conversa num grupo privado de WhatsApp.

"Não agredi ninguém nem ameacei. Essa bonita estava desde as outras aulas de deboche comigo, mas eu estava me esquivando. Então, fui até ela e perguntei se minha vida interessava, pois não devo satisfação se eu vou ou não à faculdade", explica.

Em outro trecho do desabafo, Jojo afirma que gostaria de ter um posicionamento oficial da faculdade e que haveria testemunhas que poderiam comprovar que não houve qualquer agressão.

"Ela se armou para cima de mim, mas não agredi, tinha uma supervisora e várias pessoas presentes de prova. Foi isso. Se tivesse cuidando da própria vida não teria acontecido", completou.

Essa não foi a primeira vez que Jojo tem algum conflito durante seu curso, no Rio de Janeiro. Em abril do ano passado, a influenciadora reclamou que vinha sendo filmada durante debates, principalmente em situações de estresse.

"Se tem uma coisa que ultimamente tem me deixado muito estressada é que toda vez que tem algum trabalho, algum embate em sala, o povo fica me filmando", relatou Jojo. "Eu sou aluna como todo mundo. Hoje eu já me alterei. Da próxima vez, vou falar diretamente com a pessoa. Isso é estressante".