SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Ney Matogrosso, 82, marcou presença nas gravações de "Homem com H", cinebiografia que retratará a vida e a carreira dele mesmo. O longa será protagonizado pelo ator Jesuíta Barbosa, 32.

Ambos se encontraram e deram um abraço nos bastidores das filmagens. O registro foi publicado pelo diretor, o cineasta Esmir Filho. "A alegria de estar com Ney no set", escreveu ele na legenda de um carrossel de imagens que mostram a visita do astro do Secos e Molhados.

A cinebiografia começou a ser gravada em fevereiro. Algumas das primeiras cenas foram rodadas nos estúdios da TV Cultura, em São Paulo, e outras no Rio de Janeiro.

No elenco estão nomes como Romulo Braga, Carol Abras, Hermila Guedes, Bruno Montaleone e Lara Tremoroux.

A apresentadora Sarah Oliveira, irmã de Esmir, fará uma participação especial.