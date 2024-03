ÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kate Middleton, 42, anunciou nesta sexta-feira (22) que foi diagnosticada com câncer e está passando por quimioterapia.

A princesa não especificou qual é o tipo de câncer que está enfrentando. Ela afirmou que foi diagnosticada em exames feitos após uma cirurgia abdominal, em janeiro.

PRINCESA FEZ CIRURGIA EM JANEIRO; VEJA CRONOLOGIA

Kate passou por uma cirurgia no abdome no dia 16 de janeiro. O Palácio de Kensington não informou o motivo da cirurgia, mas disse na ocasião que o procedimento foi "planejado" e que não se tratava de um câncer. Na ocasião, o Palácio informou que a princesa ficaria afastada de suas funções até a Páscoa e pediu privacidade.

Apesar de a cirurgia ter sido "planejada", Kate adiou compromissos oficiais agendados para os próximos meses. O príncipe William também adiou compromissos para estar ao lado da mulher durante o período de recuperação. Kate deixou o hospital no dia 29 de janeiro, 13 dias após a cirurgia, sem ser fotografada, e passou mais de dois meses sem ser vista em público.

A princesa passou mais de dois meses sem ser vista em público, o que gerou especulações e teorias da conspiração. As suposições sobre o "sumiço" da princesa se intensificaram após o príncipe William cancelar uma aparição em um evento por motivos pessoais no dia 28 de fevereiro, obrigando o Palácio a responder aos boatos: "Deixamos claro, em janeiro, qual seria a cronologia da recuperação da princesa e que só divulgaríamos atualizações significativas. Essa diretriz se mantém".

No dia 10 de março, Dia das Mães britânico, o Palácio publicou uma foto da princesa com os filhos, que acabou sendo excluída por agências de notícia por ter sido editada e manipulada. Kate assumiu a culpa pelas edições: "Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Gostaria de expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos nesta quinta-feira (21) tenha causado", publicou a princesa, diante da repercussão negativa.

A princesa voltou a ser vista em público no início de março. Desde então, ela já foi fotografada algumas vezes por paparazzi e pelo público ao lado da mãe e do príncipe William.