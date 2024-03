SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta sexta-feira (22), o ator e diretor Roberto Bomtempo volta a interpretar o cantor Raul Seixas no Teatro das Artes, em São Paulo. O espetáculo "Raul Fora da Lei", que estreou em 1999, foi idealizado como um monólogo sobre a vida do músico, mas depois de uma turnê pelo Brasil, a Oficina dos Menestréis propôs que a peça fosse adaptada para um musical.

Nesta montagem, Bomtempo divide os palcos com um elenco de 35 atores que cantam, dançam e atuam, acompanhados por uma banda e convidados especiais.

Eles encenam a história de Raul Seixas, com bases em escritos do próprio músico, passando por sua relação com o sucesso, mulheres e espiritualidade, além de anseios, sonhos e frustrações do artista.

O protagonista relançou o espetáculo no ano passado para comemorar seus 40 anos de carreira. As apresentações acontecem até o dia 12 de abril, às sextas-feiras, sempre às 20h.

RAUL FORA DA LEI

Quando Sextas, às 20h

Onde Teatro das Artes - Av. Rebouças, nº 3970 - Shopping Eldorado

Preço a partir de R$ 100

Classificação 12 anos

Elenco Roberto Bomtempo

Direção Deto Montenegro

Link https://bileto.sympla.com.br/event/91118/d/240541